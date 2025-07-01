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ساخرون

ساخرون.. الأرصاد الجوية: عناصر مجهولة دخلت مصر مؤخرا وتسببت في رفع درجة حرارة الجو وسنعلن عنها في الوقت المناسب

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا كبيرا بهيئة الأرصاد الجوية عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن حالة الطقس، مشيرا إلى أنه من المنتظر استمرار الموجة الحارة على معظم مناطق الجمهورية خلال الأيام القادمة.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لمسئول الهيئة قائلا: هى الهيئة ليه مش عايزة تعلن عن السبب الحقيقى وراء ارتفاع درجة الحرارة؟!
 

فرد عليه المسئول الكبير ساخرا: هناك عناصر مجهولة دخلت مصر، وتسببت في رفع درجة حرارة الجو، وسنعلن عنها في الوقت المناسب!

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