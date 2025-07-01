حقيقة تصادم قطار بالشرقية اليوم

نفى مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، حقيقة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بوجود حادث قطار بالشرقية.

وأكد المصدر أن صور الحادث المتداول قديمة ومنذ أكثر من عام.

حوادث القطارات في مصر

تُعد حوادث القطارات من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع النقل في مصر منذ عقود، حيث شهدت البلاد عددًا من الحوادث المأساوية التي خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، وأثارت مطالبات متكررة بتطوير البنية التحتية وتحديث منظومة السكك الحديدية.

أبرز الحوادث خلال السنوات الأخيرة

مارس 2021: تصادم قطارين في محافظة سوهاج أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين، وأثار الحادث موجة غضب كبيرة، ودفع الدولة إلى إعلان خطة عاجلة لتطوير القطاع.

أبريل 2021: خرج قطار عن القضبان في طوخ بمحافظة القليوبية، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

يوليو 2020: وقع تصادم بين قطارين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

فبراير 2019: حادث محطة مصر الشهير، عندما اصطدم جرار قطار بالحاجز الخرساني في رصيف رقم 6، ما تسبب في انفجار ضخم واندلاع حريق أدى إلى وفاة أكثر من 20 شخصًا وإصابة آخرين.

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