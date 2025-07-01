ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، بدءا من 1 يوليو 2025.



وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-



السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 76 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 80 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS " بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

وأعلن علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن " فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان".

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