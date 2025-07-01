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رياضة

النادي المصري يعلن تشكيل قطاع الناشئين والبراعم موسم 2025-2026

النادي المصري
النادي المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تشكيل قطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2026.

 

واعتمد مجلس النادي المصري البورسعيدي تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين كالتالي..

 

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالمصري

هذا وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة كامل أبو علي بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة ومحمد الفقي عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

 

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي المصري ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

 

اعتماد مسابقات الناشئين وبطولة لمواليد 2005 


قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،  برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم مسابقة لمواليد 2005 ( الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى، وتستمر مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة بدون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتبارًا من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.


وقرر المجلس تنظيم مسابقات لمواليد  كل من 2007 و2009 و2011 على أن تشارك فيها الأندية بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.


وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و2010 و2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8  قطاعات.


وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل،ومسابقة  2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.

 

 

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