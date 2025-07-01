تفاصيل تعاقد جميلة عوض على بطولة فيلم "حين يكتب الحب"

تعاقدت الفنانة جميلة عوض مع المنتج نايف عبد الله لتنضم لأبطال فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، المقرر البدء في تصويره قريبا.

كشفت الشركة المنتجة في بيان صحفي أن فيلم "حين يكتب الحب" تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته: معتصم النهار، وأحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، وجاري اختيار باقي أبطال العمل.

فيلم "حين يكتب الحب" تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

يذكر أن جميلة عوض يعرض لها حاليا فيلم "في عز الضهر"، الذي يشارك في بطولته: مينا مسعود، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود حجازي، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

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