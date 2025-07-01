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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وترميم الأسفلت المتهالك بالشوارع

الاسكندريه
الاسكندريه

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة للعمل على تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق بالإضافة إلى ترميم الأرصفة والحفر والمطبات بالشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

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وتنفيذًا لتكليفات المحافظ ؛ قامت مديرية الطرق خلال الشهر الشهر  الماضي برصف وترميم العديد من الشوارع؛ وبنطاق حي العجمي( شارع مسجد ابو النصر - شارع كفر عجمي _ استكمال أعمال صب ارصفة  ورصف شارع ابو تلات الرئيسي- طريق إسكندرية مطروح الحارة القبلية).

أما عن حي منتزه أول فقد تم العمل على رصف: (شارع ١٦ الملك- استمرار العمل بشارع القاهرة- تركيب بلدورات أمام مسجد سيدي بشر- مربع نوفل- شارع الأرمن- شارع ابن طاهر - شارع العجاري-شارع ال ٥٠٠)

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رصف عدد من الشوارع بنطاق حي غرب وهي: (شارع الشيخ يوسف مربع المتراس -شارع احمد راشد صينية المتراس -شارع 406 تفرعات الدانى صينية المتراس )

وبنطاق حي وسط فقد تم رصف:(طريق ابيس العاشرة)، اما عن حي الجمرك فقد تم رصف شارع (البحرية أمام مجمع المدارس).

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اسكندرية الفريق أحمد خالد مديرية الطرق

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