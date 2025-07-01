الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

بعد تداول فيديو بالواقعة، ضبط سيدة اعتدت على كلاب ضالة بالشرقية

ضبط سيدة اعتدت على
ضبط سيدة اعتدت على كلاب ضالة بالشرقية بعد تداول فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن سيدة اعتدت على كلاب ضالة بالشرقية بعد تداول فيديو بالواقعة.


ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر سيدة تعتدي على كلاب ضالة بإلقاء الحجارة عليها بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

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بالفحص، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو وضبطها، وتبين أنها مقيمة بذات المنطقة. وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بالفعل بإلقاء الحجارة على الكلاب يوم 20 من الشهر الجاري، خشيةً من تعرض الأطفال للأذى من تلك الحيوانات التي كانت تتجمع أمام منزلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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أجهزة وزارة الداخلية ضبط سيدة محافظة الشرقية مركز شرطة أبو كبير وزارة الداخلية

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