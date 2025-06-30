الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

المباني السكنية
المباني السكنية

قال ياسر محمد هيبة المحامي، إن ضمن الحلول لأزمة قانون القديم هي بأن يقوم مالك العقار بتمويل الشقة للمستأجر  أو دفع مقدم أو الشقق الجديد في طرح الحكومة.

 

الإيجارات الخاصة تم تعديل الأجرة بها

 وشدد على أن الحكومة في عرضها مشروع القانون، أغفلت موضوع الإيجارات الخاصة بغير السكني الذي تم تعديلها  بالقانون  6 لسنة 1997 والذي تم تعديل القيمة الإيجارية بموجبه.

 

في عام 2001 تم إقرار زيادة سنوية بواقع 10%

 وقرر بالإضافة إلى تعديل القيمة الأيجارية لعدة امثال لها حسب تاريخ بناء العقار والأجرة القانونية لها وتقرير  زيادة سنوية 10% سنوية وفي عام 2001 تم تعديلها لتصبح ما بين 2% و1% حسب تاريخ بناء السكن.. بالقانون 14 لسنة 2001.

بما يعني أن الأماكن غير السكنية تم تعديل القيمة الإيجارية وأصبحت مرتفعة حاليا.

وإذ بمشروع القانون الحالى خلا من الأثر القانوني  والمالى لهذه الزيادات.

أيضا تجاهل القانون 196 لسنة 2008 الذي حدد الضريبة العقارية المفروضة على العقارت وفي ضوء هذا القانون بالفعل قامت اللجان المختصة باعادة  تقييم العقارات وحددت القيمة الإيحارية للوحدات السكنية وغير السكنية.

وتابع هيبة بأن هذا التحديد مهم جدا في شان القيمة الإيجارية ليكون معيار لتحديد القيمة الإيجارية، والذي أيضا تحدد الضريبة العقارية التي ستقوم الدولة بتحصيلها.

وشدد على أن هناك مخالفات قانونية ودستورية أخرى في هذا القانون الذي في حقيقتها ليست في صالح الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيجار القديم أجرة سكن الإيجار القديم أحكام الإيجارات القديمة أزمة قانون الإيجار القديم

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية