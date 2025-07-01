المجتمعات العمرانية: طرح مشروع "برج ماسبيرو ميتروبوليس" من خلال "سيتي إيدج" للتطوير العقاري

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، مشروع "برج ماسبيرو ميتروبوليس" في قلب وسط القاهرة.

يأتي إطلاق مشروع "ماسبيرو ميتروبوليس" في إطار خطة الدولة لإعادة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، التي تُعد من أعرق وأهم المناطق التاريخية في قلب وسط القاهرة، حيث تعود جذور بعض أحيائها إلى القرن الرابع عشر.

يُعد المشروع جزءًا من خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، التي تمتد على مساحة 77 فدانًا. يسعى هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى مركز حضاري متكامل يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع توفير بيئة عمل مثالية تدعم الابتكار والتطور. يتضمن المشروع تقسيمًا إلى 24 قطعة أرض فرعية، تشمل مشروعات متعددة الاستخدامات، بما في ذلك السكنية والفندقية والإدارية والتجارية، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين والمستأجرين.

خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

يُعد المشروع جزءًا من الخطة الطموحة لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، التي تمتد على مساحة 77 فدانًا وتُعد من أبرز المناطق التاريخية في قلب القاهرة. ويهدف المشروع إلى تحويل هذه المنطقة العريقة إلى مركز حضاري متكامل يجمع بين التراث المعماري الأصيل والرؤى المعاصرة، من خلال توفير بيئة عمل متطورة تحفّز الابتكار وتدعم النمو المستدام.

ويتضمن المخطط العام تقسيم المنطقة إلى 24 قطعة أرض فرعية، مخصصة لمشروعات متعددة الاستخدامات تشمل القطاعات السكنية والفندقية والإدارية والتجارية، ما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة لكل من المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

وقال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن مشروع "ماسبيرو ميتروبوليس" يعد خطوة هامة في مسيرة تحول منطقة مثلث ماسبيرو إلى مركز عصري للأعمال. وأوضح ناصر أن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم رؤية مستقبلية لهذه المنطقة التاريخية، بهدف تحويلها إلى وجهة مبتكرة تجمع بين العمل والاستثمار والتجارة في بيئة حديثة ومتطورة وبرج" ميتروبوليس" سيسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.



وأضاف: "برج ماسبيرو ميتروبوليس" متصلًا مباشرة بفندق DoubleTree by Hilton، كما يُطل البرج على شارع 26 يوليو الحيوي، ويضم البرج الإداري 16 طابقًا،.

ويشتمل على أربعة طوابق مخصصة للجراجات، منها ما هو علوي ومنها تحت الأرض، ما يوفّر عددًا كبيرًا من أماكن انتظار السيارات.

وتتم إدارة المرافق والخدمات بواسطة شركات صيانة متخصصة، ما يعزز من راحة المستخدمين ويوفر تجربة راقية للزوار.

من المقرر تسليم "برج ماسبيرو ميتروبوليس" في عام 2028، تزامنًا مع افتتاح الفندق، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث المنطقة وتعزيز قيمتها الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المناطق التاريخية ذات الطابع العمراني والثقافي المميز في القاهرة.



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