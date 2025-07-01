تنمية المشروعات: توقيع عقد مع تساهيل بـ 400 مليون جنيه

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.





تمويل جديد للمشروعات المتناهية الصغر من خلال شركة تساهيل

جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهي الصغر (2) مع شركة تساهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه.

وشهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، ووقع العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع منير نخلة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر



وأوضح رحمي أن العقد الجديد مع شركة تساهيل يهدف إلى تمويل مشروعات جديدة متناهية الصغر وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعمل على زيادة الإنتاج ويسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين مشيرا إلى أن هذا التعاقد الجديد من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر حيث يصل حجم تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي ويمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

وأضاف رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الجهاز خلال العام الجاري للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لدورها المؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتعظيم مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتشجيع المشروعات الإنتاجية والزراعية.





وقال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل: "نفخر بشراكتنا المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر. سيسهم هذا التعاقد الجديد في تحسين جودة حياة الأسر المصرية من خلال خلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات مما يعزز التمكين الاقتصادي."

من جانبها قالت نيفين بدر الدين: العقد الأول الموقع مع الشركة في عام 2017 نتج عنه تمويل نحو 2257 مشروع متناهي الصغر بحوالي 28 مليون جنيه، وقد حظيت المرأة على نسبة 52% من عدد المشروعات الممولة، والعقد الثاني الموقع مع الشركة في عام 2022 نتج عنه تمويل نحو 37.459 مشروع متناهي الصغر بحوالي 307 مليون جنيه، وقد حظيت المرأة بنسبة تعدت 50% من عدد المشروعات الممولة.

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