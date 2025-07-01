الهلال السعودي يزاحم الكبار بالفوز الخامس في تاريخ كأس العالم للأندية

بدأ نادي الهلال السعودي في مزاحمة كبار كرة القدم العالمية، بعد انتصاره التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2025.

وفاز الهلال السعودي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، اليوم الثلاثاء، على ملعب كامبينج ورلد، في الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية.

الهلال السعودي يحقق خامس انتصاراته في تاريخ كأس العالم للأندية

وبات هذا الانتصار هو الخامس للفريق السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

وقفز الزعيم الهلالي إلى المركز السابع في قائمة أكثر الفرق انتصارًا بتاريخ مونديال الأندية.

أكثر الأندية تحقيقا للفوز في كأس العالم للأندية

ويحتل ريال مدريد صدارة تلك القائمة بـ14 انتصارًا، يليه الأهلي المصري (11)، ثم بايرن ميونخ وبرشلونة ومونتيري (7)، بالإضافة إلى تشيلسي الذي حقق 6 انتصارات.

يُذكر أن الهلال السعودي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن شارك من قبل في 4 نسخ، كان إنجازه الأفضل فيها الحصول على المركز الثاني في نسخة 2022.

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