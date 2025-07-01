جدول صرف المعاشات بعد الزيادة الأخيرة

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الثلاثاء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.

وفقا للهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

ويزداد البحث عن جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير.

وخلال السطور التالية تستعرض فيتو جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير.

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات

وأكد أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارًا من أول يوليو تعكس اهتمامه بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير , فيتو

الحد الأقصى لزيادة المعاشات

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويًّا.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025

وبشأن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025، حيث أن خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة من خلال الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا

اختيار أيقونة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وكلمة المرور.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بقيمة المعاش وتاريخ الصرف.

ويُعد اتباع خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة أمرًا ضروريًا للمستفيدين الراغبين في متابعة كل جديد بخصوص المعاشات والزيادات.

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