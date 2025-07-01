بطولة كريم محمود عبد العزيز، تعرف على مواعيد عرض "مملكة الحرير"

عرضت الحلقات الأولى من مسلسل "مملكة الحرير" أحدث أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبدأ الجمهور في متابعة العمل والحديث عنه.

في هذا السياق، يبحث الجمهور عن مواعيد عرض وإعادة عرض مسلسل "مملكة الحرير" الذي يعرض عبر قناة ON.

ويعرض مسلسل "مملكة الحرير" عبر قناة ON في الأوقات التالية: عرض أول: 7:30 مساء.

إعادة أولى: 2 صباحا، إعادة ثانية: 11 صباحا.

فيما يعرض مسلسل "مملكة الحرير" عبر قناة ON دراما في الأوقات التالية: عرض أول: 10 مساء، إعادة أولى: 10 صباحا، إعادة ثانية: 5 مساء.

تدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد ابن الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر) وجلال الدين (الرضيع)، ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

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