الثلاثاء 01 يوليو 2025
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اقتصاد

توقيع 7 بروتوكولات تعاون على هامش افتتاح معرض تكنوبرنت 2025

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

انطلقت فعاليات  معرض تكنوبرنت 2025 لصناعات الطباعة والتغليف والإعلان في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في هذه القطاعات الحيوية.

 

 

استعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطباعة والتغليف والإعلان

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، حيث يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطباعة والتغليف والإعلان، كما يفتح المجال أمام المشاركين لتوسيع حضورهم في الأسواق التصديرية، وبحث فرص التعاون والنمو المشترك داخل الصناعة، وفق بيان غرفة صناعات الطباعة والتغليف.

 

 

 

 

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأحمد عاطف، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات الطباعة "تاج"، وخالد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي لمعرض تكنوبرنت.

 

 

وعلى هامش المعرض، تم توقيع سبعة بروتوكولات تعاون مع عدد من كليات الفنون التطبيقية والتصميم بهدف تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعات المصرية في المطابع التابعة للغرفة، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف ربط التعليم الأكاديمي بالجانب التطبيقي، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف.

 

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الغرفة والجمعية لتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظومة الإنتاج المحلي في واحدة من أكثر الصناعات حيوية على مستوى الاقتصاد المصري.

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صناعات الطباعة والتغليف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مركز القاهرة الدولي

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