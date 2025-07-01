في جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي بطلخا، محافظ الدقهلية يطلب سرعة الرد على شكاوى المواطنين (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم المركز التكنولوجي بمدينة طلخا في جولته المفاجئة، للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، وتقديم خدمات تكنولوجية على أعلى مستوى حرصا على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

محافظ الدقهلية في جولة صباحية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بمدينة طلخا

وتابع محافظ الدقهلية سير العمل داخل المركز التكنولوجي في طلخا، وكلف المهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني، بالتنسيق مع المهندسة فريدة عبد الله مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة مها صبري مدير التخطيط العمراني، بتشكيل لجنة وفحص عينات عشوائية من تراخيص البناء، ومراجعتها على الطبيعة وتحديد مدى التزام الرخص بالاشتراطات والأبعاد المحددة والارتفاعات وعروض الشوارع.

تكثيف أعمال ملفات التصالح في مخالفات البناء

كما وجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتحقيق مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية، وذلك بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا.

سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل تعطيل أي طلب أو شكوى للناس تحت أي مبرر، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات أو معوقات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

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