مرور مفاجئ على المخابز الحكومية والأهلية لضبط منظومة إنتاج الخبز في قنا

أجرى فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، جولة ميدانية مفاجئة على المخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين قوص.

استهدفت جولة رئيس المركز ومرافقيه المرور على المخابز بدائرة المدينة حيث قام بالمرور على ١١ من المخابز بدائرة المدينة الأم.

واكد خلال اعمال الحملة علي الاهتمام بمستوى النظافة وضرورة تطهير وتعقيم الأدوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الانتاج بشكل دوري.

تطهير وتعقيم الأدوات المستخدمة بكافة مراحل عملية الانتاج بقنا

وقام رئيس المركز فراج الوحش بمراجعة أوزان أرغفة الخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، كما إستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، مؤكدا علي ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز أن أعمال الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٧ محاضر متنوعة لعدم وجود قائمة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ولتدني مستوى النظافة،مؤكدا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية الإنتاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

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