عمرو الجنايني يعلق على فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي: “بنغلط ونستنى نتائج"

علق عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي، في رسالة تعكس انتقاده للأداء الإداري والرياضي في الأندية المصرية.



وقال الجنايني: “احنا بنعمل كل حاجة غلط ومستنيين نتائج مبهرة… وغيرنا بيعمل كل حاجة صح وبنستغرب من نجاحهم”.

دعوة لتطبيق اللوائح بحزم

وأكد الجنايني أن الفرق في النتائج يرجع إلى الالتزام الصارم من قبل الأندية الناجحة بتطبيق اللوائح والأنظمة، قائلًا: “لو عاوز تختصرها في جملة واحدة: طبق اللوائح الموجودة بعدل وإصرار على عدم مجاملة أي مخلوق، واللي غلط أيًا كان يتعاقب باللوائح”.

تهنئة للهلال السعودي

واختتم الجنايني رسالته بتهنئة خاصة لنادي الهلال، قائلًا: “مبروك للهلال السعودي الشقيق اللي شرفنا”، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق السعودي في مواجهة بطل أوروبا.

تصريح الجنايني لقي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، لما يحمله من نقد واقعي ودعوة صريحة للإصلاح داخل المنظومة الرياضية المصرية.

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