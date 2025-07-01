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خارج الحدود

المحكمة العليا في إسرائيل تعلق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد

رئيس الشاباك الجديد،فيتو
رئيس الشاباك الجديد،فيتو

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب التضارب في مواقف الحاضرين ومناوشات بين الحاضرين.

وقبل وقت سابق نقلت القناة 12 العبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قوله: “آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى ”.

نتنياهو يتحدث عن بشرى بشأن ملف الأسرى

جاء ذلك فى كلمة مقتضبة توجه بها نتنياهو إلى عائلات الأسرى، زعم فيها أن إعادة الرهائن من قطاع غزة يمثل أهمية قصوى.

نتنياهو يعلق على الأزمة الدائرة حول رئيس الشاباك

وتطرق نتنياهو فى كلمته إلى الأزمة الدائرة فى الاحتلال حول تعيين رئيس الشاباك، مؤكدا، أن رئيس الحكومة هو من يعين رئيس الشاباك وفقا للقانون.

وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: “نقوم بكل ما يلزم من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة”.

 

 

 

 

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