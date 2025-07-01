البورصات العربية تتباين في مستهل تعاملات الثلاثاء

تباينت البورصات العربية في مستهل تعاملات الثلاثاء، أول أيام شهر يوليو، حيث غلب الاستقرار على السوق السعودى والقطرى بينما ارتفع السوق الاماراتى.

وأكد خبراء سوق المال استقرار السوق السعودي في مستهل تعاملات شهر يوليو، وتاسي يسجل 11173 نقطة.

وكذلك استقرت بورصة قطر مع بداية تداولات الربع الثالث من 2025.. والمؤشر يسجل 10754 نقطة.

ويرى الخبراء أن هناك مكاسب جماعية للأسواق الإماراتية، اليوم، ومؤشر سوق دبي يعزز مستوياته أعلى 5700 نقطة.

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