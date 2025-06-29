بالدرجات.. تنسيق الثانوية الفنية والصناعية والزراعية 2025 بالجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى، حيث تم اعتماد الحدود الدنيا للقبول كالاتى:-

طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة

إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة

أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة

الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة

الإعداد المهنى 215 درجة

طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة

طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة

الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة

الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة

الإعداد المهنى 215 درجة

نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة

وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة

المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة

أبو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة

الإعداد المهنى 210 درجة، المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة

الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة

فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجة

شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة

البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجة

ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة

العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة

طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة

الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجة

الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجة

الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة

الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجة

أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة

الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة والإعداد المهنى 205 درجة

القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجة

الباويطى 3 سنوات 185 درجة، المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة

أما عن المدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات فبيانها كالأتى؛



6 أكتوبر الفنية المتقدمة( الحى ٤ ) ٢٢٠ درجة

البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجة

إمبابة الثانوية التجارية 210 درجة

باحثة البادية التجارية 215 درجة

الزهراء التجارية بنات 215 درجة

الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة

الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة

الأهرام التجارية بنين 210 درجة

منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجة

مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة

العياط التجارية المشتركة 200 درجة

القطورى التجارية المشتركة 200 درجة

الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة

أوسيم التجارية المشتركة 210 درجة

أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة

القبابات التجارية المشتركة 200 درجة

البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة

الراية التجارية بنات 215 درجة

فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة

الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة

خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة

الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة

الصف الفنية المتقدمة 200 درجة

الهرم الفندقية المهنية 230 درجة

الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة

مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة

الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجة

الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة

أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة

طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة

أبوغالب الثانوية الزراعية 180 درجة

الواحات البحرية الزراعية 185 درجة

خدمات أحمد عرابى الصناعية بنات 200 درجة

خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة

خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة.

خدمات تجارى 170 درجة

خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة

خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة

خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.

كما جاء بيان الدرجات المعتمد كحد أدنى للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن كالتالى؛



فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة

فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة

فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة

فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة

فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة

مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة

فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجة

فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة

فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة

فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجة

فنى طاهى بنين وبنات 205 درجة

فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة

فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة

فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجة

فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة

فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة

فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة

فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجة

فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة

فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة

فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة

فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة

فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجة

وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة

فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.

وتنوه محافظة الجيزة بانه يتم إختيار عدد 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد إجتياز إختبارات الإلتحاق وذلك فيما يخص مدارس ( إلكترونيات صناعية بالحوامدية، ميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية، الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج).

وأكد محافظ الجيزة على أنه قد تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناءا على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

كما تم مراعاة البعد الإجتماعى وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في محيط كل إدارة تعليمية.

تنسيق الثانوية العامة 2025 بالجيزة

وكان محافظ الجيزة قد اعتمد التنسيق الرسمى للثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما إعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى ١٤٠ درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى ١٩٠ درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.