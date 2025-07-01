لتعزيز الروح الوطنية، دار الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على مسارحها

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية تجملت بمشاعر الحماسة الوطنية والفخر القومى احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو وشملت ثلاث فعاليات تألقت بألوان متنوعة من الإبداع وشهدها حشد جماهيرى ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية هتف بحب الوطن.

أكد الدكتور علاء عبد السلام أن ثورة 30 يونيو جسدت إرادة الشعب المصري ووحدته ورغبته فى خلق مستقبل ينبض بالحياة، مشيرا إلى أن الفنون والثقافة تؤدى دورا بارزا فى تعزيز الروح الوطنية وترسيخ قيم الولاء والفخر، وتابع أن الإبداع بمختلف صوره من مفردات الهام الأجيال ووسيلة لصنع جسور الأمل الذى تتواصل به مسيرة البناء والتقدم.

الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير

فعلى المسرح الكبير وتحت اشراف امانى السعيد نسجت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى لوحة فنية حماسية من إخراج مهدي السيد مزجت الموسيقى والغناء بمشاعر العزة والفخر بالوطن واستضافت الشاعر عبد الله حسن مع نخبة من نجوم الغناء بالأوبرا، ونجحت فى تقديم بانوراما من المؤلفات التى روت بطولات الأمة على مر التاريخ فى فاصلين بدا الاول بقصيدة بحب مصر القاها الشاعر عبد الله حسن ، تلاها يا نسمة الحرية، بالسلام احنا ابتدينا، الله يا بلادنا، يا أغلى اسم فى الوجود، أحلف بسماها، نشيد الجامعة، أوبريت الأرض الطيبة واستهل الفاصل الثانى بعرض مقطع مصور لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى جسدت ارادة الشعب منذ 12 عام اعقبها أوبريت الجيل الصاعد، سلمولى على مصر، النجمة مالت على القمر، حبايب مصر، عاش اللى قال، مصر هى امى، ياللى عاش حبك يعلم، قصيد الوحدة الوطنية، أوبريت الوطن الأكبر .. اداها كل من أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف وليد، أحمد عفت، يحيى عبد الحليم.

أعز الناس تروى قصة شعب على المسرح الصغير

وعلى المسرح الصغير امتزجت الأنغام بالكلمات واختلط الإبداع بمشاعر العزة والانتماء ليستقبل الحضور قصة شعب كتب تاريخه بإرادته فى سهرة حملت عنوان مصر أعز الناس وجاءت في إطار النشاط الثقافى والفكرى تحت إشراف رشا الفقى وتضمنت اوبريت درامى غنائى حماسى يعبر عن ملحمة الثورة المصرية وإرادة الشعب ووعيه الوطنى وضم تابلوهات فنية متنوعة تخللها كلمات لعدد من الشخصيات الابداعية البارزة فى مختلف المجالات منهم الدكتور وسيم السيسى، الدكتور أحمد كريمة إلى جانب مشاركة مميزة من المنشد شريف أبو العلا، الفنان إيهاب عز الدين والفنانة شيرى أشرف اعقبه مجموعة من المؤلفات الوطنية شدت بها فرقة أعز الناس للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو محمد سعودى اخراج محمد شلبى ومدير الفرقة شريف شوقى وتحت إشراف عام ورؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز.

تنمية المواهب على مسرح الجمهورية

وبين الطموح والأمل والحماس شهد مسرح الجمهورية احتفالية مميزة للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار تضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية تجملت بالطابع الوطنى وعبر ادائها عن إيمان الأجيال الجديدة بمستقبل مشرق للوطن كان منها على باب مصر، بحبك يا مصر، مصر هى امى، هنحب مين غيرها، يا اغلى اسم، يا حبيبتى يا مصر، تعظیم سلام، تعرف تتكلم بلدى، زى ماهى حبها، جيش وشعب، ولا اى كلام، بالسلام احنا بادينا، فرحة مصر، يا محروسة، بلد التاريخ، حببتى من ضفايرها، حبايب مصر، تحيا مصر تحيا، عربية يا أرض فلسطين، دمى فلسطينى، المصريين اهمة، تسلم الأيادى.. تغنى بها الواعدون فاروق محمد، شيماء ضاحى، مروان هشام، محمد محمود، ساندرا عماد، احمد فايد، ايتن محمد، محمد عبد اللطيف، ملك عبد المنعم، زياد أحمد، رقية مصطفى، لميس محمود، يارا شريف، يمنى عبد المنعم، حبيبة الشريف، جومانة شريف، محمد يسرى، لوجين تامر، شمس الأسوانى، هاجر سعيد، ملك منير، على طارق، أبو بكر، يوسف نجاح، ميلاد.

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