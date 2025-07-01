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محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج، رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية (صور)

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا متوسطا،  حيث توافد المواطنون للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وطقس المدينة الساحلية على الرغم من التنويه عن إضرابات شديدة في حالة البحر، مع ارتفاع كبير في الأمواج ونشاط عاصف للرياح، ما استدعى رفع رايات الصفراء  على الشواطئ وفقًا لتقييم الحالة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية  الشواطئ بالقطاع الشرقي والقطاع الغربي رفع الرايات الصفراء بينما الشواطئ التى اكتملت بها حاجز الأمواج رفعت الراية الخضراء. 

 

وانتشر مفتشو الإدارة على امتداد الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، وخلال جولتهم الميدانية، استفسروا من الرواد عن قيمة تذاكر الدخول والتأكد من مطابقة عدد الرواد لعدد التذاكر الصادرة، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات، مثل دفع الإكراميات.

كما تم التأكد من مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس ومتابعة نظافتها بشكل دوري، كذلك راقب المفتشون توفر المسعفين، وعمال الإنقاذ، وعمال الأبراج، إضافةً إلى التزام الرواد باستخدام البدالات المزودة بسترات النجاة حفاظًا على سلامتهم.

وناشدت الإدارة المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

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للسياحة والمصايف بالاسكندرية الشرقي

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