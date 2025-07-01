هيئة الدواء تبدأ تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقعها الرسمي

أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك ضمن جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقديم خدمة أكثر فاعلية للمتعاملين.

دعم خطة الهيئة للتحول الرقمي الشامل

تهدف الخدمة إلى دعم خطة الهيئة للتحول الرقمي الشامل، من خلال رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتحقيق رضا المتعاملين، عبر تقليل المعاملات الورقية، واعتماد آليات حديثة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات.

كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية سداد مقابل الخدمات إلكترونيًا بكل سهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت، بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات المالية وسرعة تنفيذ المعاملات، ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الدورة المالية خاصة للشركات، إلى جانب دعم بيئة العمل الرقمية وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

يُعد تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني خطوة محورية ضمن جهود الهيئة لتحديث البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة المالية والإجرائية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الداخلية، وضبط مسارات التحصيل، ومتابعة الأداء المالي بشكل أكثر دقة وشفافية، إلى جانب دعم جهود التحول إلى منظومة "الهيئة الذكية" التي تعتمد على التكامل بين الخدمات الرقمية والحوكمة المؤسسية.

خطوات الدفع الإلكتروني في الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية

تتمثل خطوات الدفع الإلكتروني في الدخول على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة، بعد ذلك، يتم اختيار قائمة "خدمات"، وتحديد الإدارة المركزية، ثم الإدارة العامة، تليها الإدارة المختصة، ثم القسم المعني، يقوم المستخدم باختيار الخدمة المطلوبة، وتحديد المقابل المالي المقرر لها، ثم إتمام عملية الدفع إلكترونيًا من خلال الوسائل الرقمية المتاحة، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها، مع الحفاظ على سرية البيانات المالية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على خلق بيئة عمل رقمية متكاملة، ترتكز على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وتدعم منظومة الحوكمة، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز التنافسية في القطاع الصحي والدوائي، وتقديم خدمات ذكية تُسهم في دعم منظومة الدواء في مصر، وفقًا لأعلى المعايير.

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