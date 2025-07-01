الصحة: إنقاذ مسنة من بتر الساق بعد إصابتها بجلطة في شريان الفخذ

كشفت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام في عمل قسطرة طرفية لإذابة جلطة بشريان الفخذ وتوسيعه والإنقاذ من البتر لمريضة تبلغ 80 عاما.

إنقاذ مريضة من البتر تبلغ 80 عاما



قالت وزارة الصحة: حضرت المريضة التي تبلغ من العمر 80 عامًا بتاريخ مرضي بمرض السكر والضغط وفشل في عضلة القلب، مصابة بجلطة حادة متأخرة في شرايين الساق اليسرى، وتم عمل الدوبلكس وأشعة مقطعية بالصبغة، أظهرت وجود انسداد حاد بشريان الفخذ والشريان المقبضي الأيسر، وذلك نتيجة وجود جلطات حادة بشرايين الساق.

وأضافت: “على الفور دخلت المريضة إلى غرفة العمليات، وباستخدام جهاز السي،ارم، وتم إجراء تخدير موضعي بسبب كفاءة عضلة القلب التي تمنع من التخدير العام حفاظًا على حياة المريضة كما تم إذابة الجلطات بواسطة قسطرة إذابة الجلطات fountain catheter) وأمبولات إذابة الجلطات (اكتيليز) بدون فتح جراحي بسبب تأخر حالة القدم”.



وأشارت إلى أنه تم تصوير الشريان مرة أخرى بعد 24 ساعة والذي بين اختفاء وإذابة الجلطات تمامًا وإعادة التروية الدموية الكاملة للساق وإنقاذ الساق من البتر.







جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفيات والمراكز الطبية منها توفير منظار كلي داخل مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ.



وقال الدكتور بكر عادل مدير مستشفى قلين التخصصي، إنه تم توفير منظار الكلى بالمستشفى، وتم إجراء أول عملية استخراج حصوة كلي بالمنظار الجراحي لمريض يعاني من ضعف بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية.

علاج على نفقة الدولة

كما أفاد مدير المستشفى، بأن هذه العملية تجرى لأول مرة بالمستشفى، وذلك بقرار علاج على نفقة الدولة، حيث تم تحضير المريض للعملية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأجرى العملية الدكتور السيد ذكي طه والدكتور أحمد عبد الله الفيومي، وتم خروج المريض من العملية بحالة مستقرة، وتم متابعته بالقسم الداخلي حتى خروجه من المستشفى مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

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