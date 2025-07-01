الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بروتوكول تعاون لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتعزيز جهود معالجة مياه المصانع

تعزيز التعاون في
تعزيز التعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي

وقّعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" وأحد شركات الزيوت" بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة بمحافظة الإسكندرية.

بونو يعادل رقم حارس ريال مدريد في مونديال الأندية

النواب يستأنف مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.. الجبالي يطالب الحكومة بتوفير بيانات حول مشروعات الإسكان البديلة للوحدات القديمة، ووزير الشئون البرلمانية يتعهد بتقديم البيانات بجلسة اليوم

وشهد توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومسؤولي الشركتين، حيث تم الاتفاق على تقديم الاستشارات الفنية وتبادل الخبرات في تطوير منظومة معالجة الصرف الصناعي، بما يتوافق مع المعايير البيئية والسلامة المعتمدة.

وينص البروتوكول على قيام شركة الصرف الصحي بتقديم خدمات فنية واستشارية متخصصة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، في إطار التزام الطرفين بالاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ على البيئة.

ويأتي هذا التعاون كخطوة نوعية نحو تحسين جودة المياه وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع السكندري، بما يعكس حرص الشركتين على أداء دورهما البيئي والمجتمعي بمسؤولية وفعالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع الاسكندرية الصرف الصناعي

مواد متعلقة

بونو يعادل رقم حارس ريال مدريد في مونديال الأندية

النواب يستأنف مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.. الجبالي يطالب الحكومة بتوفير بيانات حول مشروعات الإسكان البديلة للوحدات القديمة، ووزير الشئون البرلمانية يتعهد بتقديم البيانات بجلسة اليوم

حريق يلتهم أسطح منازل بسبب "فرن بلدي" في سوهاج دون إصابات

الأكثر قراءة

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

بعد تحذيرات "القبطان نور"، حقيقة حدوث كارثة في البحر المتوسط الأيام المقبلة (فيديو)

تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

برابط التقديم، العمل تعلن توفر 1787 وظيفة بمشروع محطة الضبعة النووية

دعم أمن واستقرار ليبيا والسودان الأبرز، رسائل السيسي لـ حفتر والبرهان (فيديو وصور)

مصدر بالأهلي يكشف تطورات جديدة في ملف عروض وسام أبو علي

خدمات

المزيد

5280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية