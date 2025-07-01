بروتوكول تعاون لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتعزيز جهود معالجة مياه المصانع

وقّعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" وأحد شركات الزيوت" بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة بمحافظة الإسكندرية.

وشهد توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومسؤولي الشركتين، حيث تم الاتفاق على تقديم الاستشارات الفنية وتبادل الخبرات في تطوير منظومة معالجة الصرف الصناعي، بما يتوافق مع المعايير البيئية والسلامة المعتمدة.

وينص البروتوكول على قيام شركة الصرف الصحي بتقديم خدمات فنية واستشارية متخصصة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، في إطار التزام الطرفين بالاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ على البيئة.

ويأتي هذا التعاون كخطوة نوعية نحو تحسين جودة المياه وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع السكندري، بما يعكس حرص الشركتين على أداء دورهما البيئي والمجتمعي بمسؤولية وفعالية

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