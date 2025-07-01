الثلاثاء 01 يوليو 2025
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أخبار مصر

تداول 12 ألف طن بضائع و624 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 624 شاحنة و633 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 283 شاحنة و611 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 341 شاحنة و22 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية 2 بينما غادرت السفينة ALcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والقاهرة، وغادرت السفينتين Belagos Express والحرية 2.

 وشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2830 راكب.
 

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