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جامعة النيل توقع مذكرة تفاهم مع مدارس النيل الدولية لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي

جامعة النيل
جامعة النيل
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وقّعت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، مذكرة تفاهم مع مدارس النيل الدولية، والتي تضم 14 فرعًا في أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دور الجامعة المستمر في خدمة الطلاب، وتنمية المجتمع الأكاديمي والمعرفي، ودعم التطوير المؤسسي.

مثل جامعة النيل في توقيع مذكرة التفاهم الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، فيما مثّلت مدارس النيل الدولية، الدكتورة أماني الفار، بصفتها المدير التنفيذي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة استراتيجية بين المؤسستين، تعزز من فرص النمو الأكاديمي والتدريب العملي والتطوير المهني لطلاب ومعلمي مدارس النيل، وتفتح أمامهم آفاقًا للتكامل مع برامج وكليات جامعة النيل.

خصومات لطلاب مدارس النيل بمصروفات جامعة النيل

وتشمل مجالات التعاون تقديم خصومات مميزة لطلاب مدارس النيل الراغبين في الالتحاق بجامعة النيل، إلى جانب الترويج المشترك للبرامج الأكاديمية والتدريبية، وتوفير فرص تدريبية متميزة للطلاب داخل أروقة الجامعة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الأنشطة والمبادرات التعليمية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل: "نعتز بهذه الشراكة مع واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في مصر، ونسعى من خلالها إلى خلق روابط قوية بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر وعيًا وقدرة على الإبداع والابتكار"

وأضاف رئيس جامعة النيل " نحن نؤمن أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يتعداه إلى بناء مجتمع معرفي متكامل يخدم الوطن ويصنع مستقبله."

جدير بالذكر أن جامعة النيل كانت قد وقعت عددًا من الاتفاقيات المشابهة مع مؤسسات ومدارس دولية أخرى، في إطار رؤيتها الهادفة إلى توسيع نطاق رسالتها التعليمية، وضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب من برامجها الأكاديمية والبحثية.

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