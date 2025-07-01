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حوادث

في ظروف غامضة، سقوط طالبة من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بالبساتين

سقوط طالبة من الطابق
سقوط طالبة من الطابق الثامن، فيتو

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد بلاغ لقسم شرطة البساتين، بسقوط طالبة من الطابق الثامن والعثور عليها جثة هامدة غارقة في دمائها وذلك بشارع أحمد زكي بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالقسم إلى موقع الحادث ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لأقرب مستشفى.

وبالفحص تبين أن فتاة تدعى "آلاء.م.م" بالغة من العمر 17 سنة سقطت من الطابق الثامن جثة هامدة وجارٍ معرفة ملابسات الواقعة.


وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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