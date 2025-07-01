الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

اليوم، رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد

رؤساء الهيئات القضائية
رؤساء الهيئات القضائية يقدمون اليمين أمام الرئيس السيسي،فيتو

يبدأ رؤساء الهيئات القضائية الأربعة مهام عملهم رسميا،اليوم الثلاثاء الأول من يوليو، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين.

 ويتسلم المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئاسة محكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئاسة مجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئاسة هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يبدأ رؤساء الهيئات مهام عملهم بتشكيل هيئة المكتب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة.

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