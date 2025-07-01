4 أساطير للمجود والمنشاوي منفردا بالمرتل، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة البقرة 30ق.



19:15( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة آل عمران 40ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة البقرة 45ق.



02:54 (قبل الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورة الإسراء 28 ق.



وتلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء:

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور القصص - العنكبوت - الروم.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / ٣٢ ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأحزاب - سبا ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور سبأ - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور فاطر - يس - الصافات ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الصافات - ص - الزمر.



الساعة / ١٣:٣٨/ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة / ۲۹ ق.



الساعة / ١٥:٠٦ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي غافر - فصلت ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ٠٢:٢٢ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠٤:٥١ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الأحقاف - محمد - الفتح - الحجرات ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ٠٥:٣٣ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الحجرات - ق - الذاريات - الطور - النجم ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الختمة المرتلة

تذاع الساعة ٠١:٤٩ تلاوة للقارئ محمود حسين منصور / من الآية 31 من سورة الأعراف وحتى الآية ١١٦ من سورة الأعراف 31 ق.

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