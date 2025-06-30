انطلاق لقاء السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

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