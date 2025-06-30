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أخبار مصر

المتحف القومي للحضارة يستضيف حفل إطلاق النسخة الخامسة من حملة مانحي أمل

إطلاق النسخة الخامسة
إطلاق النسخة الخامسة لحملة مانحي امل بمتحف الحضارة
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استضاف المسرح الكبير بـ المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات حفل إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية مانحي أمل، في احتفالية مميزة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى نشر رسائل الأمل والإيجابية من قلب الحضارة المصرية إلى العالم.

إطلاق النسخة الخامسة من الحملة العالمية مانحي أمل

وجاءت الحملة هذا العام برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف القومي للحضارة المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة كل من شركة مصر للطيران، ومستشفى بهية لسرطان الثدي، ومستشفى الناس للقلب، إلى جانب عدد من المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة غبور وجنات الخلود. 

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار دعم وزارة السياحة والآثار للفعاليات الدولية الهادفة، وجهودها المتواصلة للترويج للمقصد السياحي المصري، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجية المتحف لتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي من خلال استضافة فعاليات فنية وإنسانية متنوعة. 

وفي كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة المتحف لهذا الحدث العالمي، ومؤكدًا على التزام المتحف بدعم القيم الإنسانية النبيلة التي تمثلها الحضارة المصرية، وتعزيز دوره كمؤسسة ثقافية تُسهم في رفع وعي ذوي الهمم وتعميق انتمائهم لتراثهم. 

وأشار إلى أن حملة مانحي أمل” تُعد نموذجًا ملهمًا لمبادرة إنسانية عالمية تضم متطوعين من أكثر من 23 دولة، مثمنًا دورها في بث الأمل لمرضى العالم أجمع، وتحدي الظروف الصحية الصعبة، ونشر رسائل إيجابية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

إنجازات الدولة المصرية في دعم الرياضة وذوي الهمم

وتضمن الحفل عرضًا لفيلم وثائقي عن رحلة الكابتن أنور الكموني، لاعب التنس الدولي ومؤسس الحملة، في مواجهة مرض السرطان، إلى جانب استعراض أبرز إنجازات الدولة المصرية في دعم الرياضة وذوي الهمم، واختُتم بعروض فنية وغنائية قدمها الأطفال، في أجواء مفعمة بالبهجة والتفاؤل، شاركت خلالها الفنانة المصرية الكبيرة صفاء أبو السعود الأطفال بأداء استعراضي مميز حاز إعجاب الحاضرين. 

وشهدت الفعالية حضورًا رسميًا وشعبيًا بارزًا، من بينهم الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والسفيرة ديليا جريس ممثلة منظمة اليونيسيف ورئيسة “الجراند بول”، والكابتن أنور الكموني، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية، وشخصيات عامة ونجوم الفن. 

ومن الجدير بالذكر أن حملة “مانحي أمل” تأسست عام 2021 بمدينة جنيف بسويسرا على يد الكابتن أنور الكموني، وتهدف إلى دعم مرضى الأمراض المزمنة والخطيرة، وذوي الهمم، والأيتام، من خلال التعاون مع مؤسسات خيرية وتنظيم فعاليات متنوعة محليًا ودوليًا لنشر الأمل وتعزيز الإرادة والروح الإيجابية.
 

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