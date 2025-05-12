المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة مسكن في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من متقاعد عن طريق الإكراه وسرقة حقيبته بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “ج.ا” عاطل سرق مبلغ مالي من المجني عليه “ا.ا” مسن على المعاش عن طريق الإكراه، حيث استوقفه بالطريق العام، وأشهر سلاح أبيض في مواجهته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالي الخاص به وكان ذلك في وقت متأخر من الليل.



وكان قسم شرطة الموسكي تلقى بلاغا يفيد سرقة مواطن، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.