وفاة مواطن بعد إجراء منظار بمركز شهير بالمهندسين، وأسرته تتهم الطبيب بالإهمال الجسيم (مستند)

تقدم المستشار أحمد سيد أحمد المحامي وكيلا عن أسرة مواطن متوفى ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه عددًا من الأطباء والمراكز الطبية بـ الإهمال الطبي الجسيم الذي أفضى إلى وفاة والدهم، وذلك بعد خضوعه لعملية منظار على القناة المرارية في أحد المراكز الخاصة بالمهندسين.

وحمل البلاغ العريضة رقم 1263140 قيد الفحص بالمكتب الفني.

بلاغ للنائب العام ضد طبيب شهير بالإهمال الجسيم

وجاء في نص البلاغ أن والد مقدم الشكوى، قد تم تحويله يوم 29 أبريل 2025 من قبل الدكتور علاء الدين السيد استشاري الجهاز الهضمي بالمركز الطبي بالحوامدية إلى مركز شهير بمنطقة المهندسين، لإجراء منظار بهدف تفتيت حصوات وتوسيع القناة الصفراوية وتركيب دعامة، بعد تشخيصه بحالة انسداد وحصوات في القنوات المرارية وظهور اصفرار شديد في البول.

بلاغ للنائب العام ضد طبيب شهير بالإهمال الجسيم

وبحسب الشكوى، أُجريت العملية بواسطة الدكتور “م.أ.س” استشاري المناظير – واستغرقت نحو 45 دقيقة، وخرج المريض بعدها بنصف ساعة فقط، بعد طمأنة الأهل بأن حالته "مستقرة".

لكن سرعان ما تدهورت حالته فور عودته إلى منزله، حيث أصيب بآلام شديدة في البطن وتقيؤ مستمر.

وعلى الفور، أعيد نقله إلى قسم الطوارئ بالمركز الطبي بالحوامدية، وأُبلغ الأطباء أنه خضع لتوّه لعملية منظار.

بلاغ للنائب العام ضد طبيب شهير بالإهمال الجسيم

حاول الفريق الطبي التواصل مع الطبيب المعالج لفهم ما حدث، إلا أن إدارة المركز امتنعت عن تزويدهم بأي وسيلة اتصال مباشرة، مكتفية بالقول إن "الأعراض طبيعية".

لاحقًا، أظهرت التحاليل ارتفاعًا كارثيًا في إنزيمات البنكرياس، وتم احتجاز المريض في العناية المركزة، وسط اتهامات من الأسرة بتجاهل واضح للحالة ورفض تام من الطبيب المسؤول للتدخل أو التواصل.

استمرت الحالة في التدهور، وتم تسريح المريض من المستشفى رغم استمرار الألم، ثم أعيد حجزه مجددًا في 13 مايو إثر نوبة حادة.

وأشارت الأسرة إلى "غياب المتابعة الطبية"، وتأخر الطبيب في الاطلاع على التحاليل لأكثر من 6 ساعات، في وقت حرج.

وفي يوم 18 مايو، وبعد عرض الحالة على الدكتور محمد عبد الجواد، تبيّن وجود جرح في الاثني عشر وتسرب عصارة بنكرياسية، ما تسبب في التهاب حاد بالبنكرياس ثم التهاب بريتوني وتكوّن كيس صديدي يحتوي على العصارة وهواء، مع استمرار وجود الحصوة التي لم تُستخرج أثناء المنظار.

بلاغ للنائب العام ضد طبيب شهير بالإهمال الجسيم

أكد عدد من الأطباء أن هذه المضاعفات ناتجة عن "خطأ طبي جسيم" أثناء العملية، واتهموا الطبيب المنفذ بالتهرب المتعمد من المتابعة رغم خطورة الحالة، وتفاقم الأمر لاحقًا، ما استدعى نقل المريض إلى مستشفى المنيل التخصصي، حيث أُعلن عن وفاته يوم وقفة عرفة، 5 يونيو 2025، نتيجة مضاعفات جسيمة شملت التهابًا حادًا بالبنكرياس والرئتين، تسممًا في الدم، فشلًا كلويًا، وتوقفًا تنفسيًا.

الأسرة طالبت في بلاغها النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة الطبيب المعني وكل من شارك أو تواطأ بالإهمال أو التستر على الخطأ الطبي، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وطلبت الأسرة الاستماع لأقوال عدد من الأطباء الذين أشرفوا على الحالة في مراحلها المختلفة، من بينهم:

وأشارت الأسرة إلى أن هؤلاء الأطباء سبق أن أكدوا وجود خطأ طبي واضح أفضى إلى تدهور الحالة ووفاة المريض.

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