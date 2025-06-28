مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

أقدمت سيدة في العقد الخامس على التخلص من حياتها بالقفز في مياه نهر قرب معدية الأهالي، من ناحية الشرق لمدينة الأقصر، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى، وذلك وسط ظروف غامضة.

حادث غرق سيدة



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع سيدة مجهولة الهوية، وفي العقد الخامس من العمر، وقامت برمي نفسها في مياه نهر النيل من ناحية الشرق، من أعلى سلم معدية الأهالي، عصر اليوم السبت.



وجرى نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال ولم تحمل أي بطاقة هوية شخصية، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى لحين انتداب مفتش الصحة لاستصدار التصريح بالدفن، فيما يكثف ضباط مباحث بندر الأقصر جودهم للكشف عن هوية السيدة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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