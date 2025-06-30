محافظة الإسكندرية تعلن فتح الاتجاه القبلي للكورنيش

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، بأنه تم فتح الاتجاه القبلي للكورنيش بداية من نفق مشاة الطفولة السعيدة اتجاه الحارة السطحية لكوبري محمد نجيب وحتى إشارة سيدي بشر بطول ١٣٠٠ متر مع فتح شارع محمد نجيب في الاتجاهين من جهة طريق الجيش.

ياتى ذلك في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع انشاء كوبري محمد نجيب وتوسعة الكورنيش، وذلك باجمالي ٣ حارات مرورية، على أن تستمر الأعمال الخاصة بكوبري محمد نجيب تمهيدًا لفتحه للحركة المرورية.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ المشروع.

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