القبض على سائق سيارة دهس شخصين أثناء عبورهما طريق الأوتوستراد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة صدم شخصين أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الأخيرة.

حادث طريق الأوتوستراد اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.



و بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة سيدة صدمتهم سيارة مسرعة أثناء عبورهم طريق الأوتوستراد، وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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