230 مخالفة تموينية حصيلة حملات مكثفة بمحافظة قنا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات تموينية مكثفة على مدار الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن تحرير 230 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وانطلقت الحملات بناءً على تكليف من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة من الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقنا، حيث استهدفت الحملات قطاعات حيوية تشمل المخابز البلدية، المطاحن، مستودعات الدقيق، محطات الوقود، مستودعات البوتاجاز، محال البقالة التموينية، ومنافذ مشروع “جمعيتي”.

وشملت الجولات التفتيشية المرور على عدد من المخابز البلدية المدعمة بمراكز (قنا، أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، دشنا، قوص، قفط)، وأسفرت عن ضبط مخالفات تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، أو غير مطابق للمواصفات، وعدم إمساك السجلات، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر قانوني

كما تم المرور على المطاحن والمخازن التابعة لها، وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة لإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تم رصدهًا.

التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومراجعة كميات الأسطوانات المنزلية والتجارية

واستهدفت الحملات مستودعات الدقيق البلدي المدعم لمطابقة الأرصدة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، إلى جانب متابعة محال البقالة التموينية ومنافذ “جمعيتي”، حيث تم تحرير مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية

وفي قطاع الطاقة، تم المرور على عدد من محطات الوقود لمراجعة عدادات ضخ الوقود، والتأكد من توافر المواد البترولية، إضافة إلى التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومراجعة كميات الأسطوانات المنزلية والتجارية، والتحقق من التزام التجار بالأسعار الرسمية من خلال محاولات شراء عشوائية

وشملت الحملات أيضًا الأسواق العامة والمحال التجارية لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية، ورصد مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والضوابط التموينية

وأكد حسن القط، مدير مديرية التموين بقنا، أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها بلغ 230 مخالفة تموينية، تم تحرير محاضر بها، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأضاف أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بالتواجد الميداني وتشديد الرقابة على كافة المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والأمنية بالمحافظة، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي للإبلاغ عن أي مخالفات

ودعت مديرية التموين المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن 19588، أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

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