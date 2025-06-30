وظائف جديدة لـ 14031 معلم مساعد لغة عربية من بين مدرسي الحصة

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة للتعاقد مع عدد 14031 في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي)

وذلك بجميع محافظات الجمهورية، على أن يكون المتقدمون من الذين سبق الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصص في المدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأوضح رئيس الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية على أن تُتاح فترة التقديم للمسابقة خلال الفترة من 16 حتى 29 يوليو 2025.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز منظومة التعليم الأساسي وتوفير الكوادر اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة عالية.



وأكد المهندس حاتم نبيل أن هذه المسابقة تأتي في إطار التكليفات الرئاسية المستمرة بدعم قطاع التعليم، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لمعلمي الحصة، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.



وأشار إلى أن الجهاز ينتهج نهجًا جديدًا في تبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على جودتها وكفاءتها، بهدف التيسير على المواطنين والجهات الحكومية على حد سواء. ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن المزيد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل وتبسيط العمل الإداري، بما يعزز تحقيق أهداف الإصلاح الإداري بكفاءة.

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