النيابة الإدارية تكرم المحاضرين وأعضاء مركز التدريب للعام القضائي 2025

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، حفل تكريم المحاضرين من مستشاري الهيئة، وأعضاء مركز التدريب القضائي والجهاز الإداري به، تقديرًا لجهودهم خلال العام القضائي.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب، حيث تم استعراض حصاد الأنشطة التدريبية والندوات والورش التي نظمها المركز خلال العام، والتي ساهمت في رفع كفاءة أعضاء النيابة الإدارية وتطوير مهاراتهم القانونية والسلوكية.

وخلال كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بمستوى الأداء التدريبي والتنظيمي، مؤكدًا أن التدريب المستمر هو أساس بناء كوادر قضائية متميزة تواكب تطورات العمل القانوني والإداري.

وفي ختام الفعاليات، تم منح شهادات تقدير لعدد من المستشارين المحاضرين وأعضاء المركز والجهاز الإداري، تكريمًا لعطائهم المهني المتميز ودورهم في إنجاح برامج التدريب طوال العام القضائي.

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