الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

فيتو
ads

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التي تربط بين مصر ومملكة النرويج، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النرويج مؤخرًا.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة القوية مع عدد من الشركات النرويجية العاملة في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والمشروعات المُهمة التي تنفذها الشركة في مصر.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومملكة النرويج لاسيما على صعيد زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وتناول اللقاء كذلك تبادل الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة وجهود تحقيق السلام بها.

وحول التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السلام في المنطقة لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة عبر تطبيق حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، معربًا عن تقديره للموقف النرويجي تجاه قضايا المنطقة.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المهاجرين الذين تستضيفهم الدولة المصرية، مشيرًا إلى الأعباء التي تتحملها مصر جرّاء استضافة نحو 10 ملايين مهاجر خلال السنوات الماضية، أخذًا في الاعتبار ما يحصلون عليه من خدمات.

وأكد وزير التنمية الدولية النرويجي حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى نموذج التعاون الناجح لشركة "سكاتك" مع الحكومة المصرية.

وأعرب آسموند أوكروست عن تقديره للتعاون بين البلدين تجاه الأوضاع في المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية والعمل على إقرار السلام في المنطقة.

وأكد "أوكروست" أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، والبدء في إعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجهود شركة "سكاتك" النرويجية في السوق المصرية، مشيرة إلى جهود حشد الموارد والتمويل للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلع مصر للاستفادة من برامج دعم التنمية التي تقدمها النرويج للدول الأخرى، والنظر في تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وأشار وزير التنمية الدولية النرويجي إلى إمكانية استمرار التشاور بين الجانبين في هذا الصدد، مُعربًا عن تطلعه إلى زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي مملكة النرويج آسموند أوكروست وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر الامم المتحدة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستفسر من نظيره الفلسطيني عن طبيعة الأوضاع في الضفة الغربية

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"

الـ 9 عالميًا والأول إفريقيًا، مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

نيابة عن رئيس الجمهورية، مدبولي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

"الوزراء" يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية وتسريح العاملين بها

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

كامل الوزير عن حادث الإقليمي: "هات أي استشاري طرق وراجع ورانا.. متقولش أي كلام وخلاص"

كامل الوزير لأهالي ضحايا الحادث الإقليمي: الرئيس قال طبطبوا على الناس واللي عايز يشتغل هنشغله

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية