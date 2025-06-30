بدء أعمال الهدم الجزئي لنفق المندرة التاريخي بالإسكندرية لإنشاء المترو (صور)

بدأت الشركة المنفذة لأعمال مترو الإسكندرية في أعمال هدم جزء من نفق المندرة التاريخي شرق المدينة، من الجانب الأيسر مع عمل الجانب الأيمن من النفق وتحويلات مرورية بديلة.

هدم نفق المندرة



ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المسار المروري البديل للحركة القادمة من طريق الكورنيش في اتجاه نفق المندرة، وذلك بواقع ٤ حارات مرورية تمتد من نقطة شرطة المندرة وحتى هيكل نفق المندرة القائم.

تحويلات مرورية

وأعلنت المحافظة، انه بناءً عليه، سيتم تحويل مسار الحركة المرورية القادمة من طريق الكورنيش إلى المسار البديل، وذلك لتمكين الجهات المختصة من تجهيز المسار المقابل لحركة المرور القادمة من مناطق المعمورة في اتجاه الكورنيش، لبدء أعمال هدم نفق المندرة ضمن مراحل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بالمنطقة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.