حركة تغييرات جديدة بأحياء الإسكندرية في أقل من شهرين

أجري أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، تغيرات محدودة لرؤساء عدد من الأحياء هي الثانية خلال أقل من شهرين دون أسباب واضحة، وهو الأمر الذي أثار الاستغراب بسبب حركة التغيرات المستمرة دون إعلان عنها.

حركة محدودة

وشملت الحركة نقل الدكتور مصطفي عرابي رئيس حي وسط الي باحث بالإدارة المركزية، والذي شغل منصبه لأقل من شهرين، واللواء حاتم زين العابدين من رئيس مدينة برج العرب الي رئيس حي وسط بجانب عمله مدير الإدارة المركزية للتجميل والنظافة، نفيين النحاس رئيس حي برج العرب، وكانت تشغل معاون محافظ الإسكندرية ومشرف مشروع محطة مصر.

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حركة أحياء سابقة

وكان قد أجرى محافظ الإسكندرية حركة قبل أقل من شهرين شملت نقل اللواء طه زهير من رئيس حي المنتزة ثان إلى ديوان المحافظة، بعد نقله من رئيس مدينة برج العرب الي المنتزة، ونقل دعاء عبد الرازق من سكرتير عام حي العجمي رئيس حي المنتزه ثان، محمد صلاح رئيس حي الجمرك بالإضافة إلي عمله مدير الاستثمار بالمحافظة، ونقل نهي خليفة من حي غرب الي حي شرق.

كما جرى تعيين العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بجانب عمله مدير الورش المركزية، ولدكتور محمد عبد الرازق من رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى مدير المصايف، ونقل أسامة علي من مدير عام المصايف إلى مدير الأزمات والكوارث.

وهي تغيرات تمت دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بها أو الإعلان عنها من ديوان محافظة.

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