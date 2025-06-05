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اقتصاد

المصرية للاتصالات تعلن إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا

المهندس محمد نصر،
المهندس محمد نصر، فيتو

أعلنت  الشركة المصرية للاتصالات WE، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر، وذلك في خطوة تؤكد حرص الشركة على حصول عملائها على أفضل خدمات الاتصالات ودعمهم بأحدث التقنيات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده مصر والعالم.

سرعات إنترنت فائقة

وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة  سرعات إنترنت فائقة مع زمن استجابة منخفض للغاية، يمكّن العملاء من استخدام التطبيقات المتقدمة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية، والحلول الذكية في مختلف القطاعات. 

كما تتميز هذه التقنية باتصال أكثر استقرارًا وكفاءة، خاصة في الأماكن ذات الكثافة العالية، مما يسهم في تمكين قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والنقل الذكي، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.

وكانت المصرية للاتصالات WE أول من بادر بالحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في مصر، إيمانًا منها بأن هذه التقنية تمثل حجر الأساس لمستقبل التحول الرقمي، وستحدث ثورة حقيقية في حياة الأفراد وطرق تواصلهم، وكذلك ستسهم في تطوير أداء الأعمال.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخور بهذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، والتي ستكون بداية لثورة تكنولوجية ستغير طريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي".

اول الحاصلين على تراخيص الجيل الخامس 

المصرية للاتصالات WE تهدي الأمل لمرضى الحروق بأحدث جهاز ليزر في مستشفى أهل مصر

لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات وتجديد الثقة في محمد نصر عضوًّا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا

وأضاف: "نفخر بكوننا أول من يحصل على ترخيص تقديم خدمات الجيل الخامس لنكون في صدارة هذا التحول، ملتزمين بتقديم خدمات تتجاوز توقعات عملائنا، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية." 

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