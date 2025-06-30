خبير قانوني: مطالب ترامب بإلغاء محاكمة نتنياهو يكشف تآكل مبدأ استقلال القضاء

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لإلغاء محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، تفسر بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ استقلال القضاء والسيادة الوطنية المكرسة في القانون الدولي، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مهران في حديث خاص لـ “فيتو” أن تدخل ترامب في النظام القضائي للكيان المحتل بربط المساعدات الأمريكية بإلغاء محاكمة نتنياهو يشكل سابقة خطيرة تقوض مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

تصريحات ترامب التي وصف فيها محاكمة نتنياهو بـ"مطاردة الساحرات"

ومن منظور القانون الدولي، أكد أستاذ القانون الدولي أن تصريحات ترامب التي وصف فيها محاكمة نتنياهو بـ"مطاردة الساحرات" وتهديده بوقف المساعدات إذا لم تُلغ المحاكمة، تنتهك مبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وحلل مهران أسباب هذا الانحياز من عدة زوايا قانونية، أولها تداخل المصالح الاستراتيجية حيث يعتبر ترامب نتنياهو شريكًا أساسيًا في تنفيذ أجندته الإقليمية خاصة بعد الضربات المشتركة للمنشآت النووية الإيرانية، مما يجعل بقاء نتنياهو في السلطة ضرورة أمنية أمريكية تفوق اعتبارات العدالة.

ترامب يستخدم للمساعدات الاقتصادية والعسكرية كأداة ضغط

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن استخدام ترامب للمساعدات الاقتصادية والعسكرية كأداة ضغط يتناقض مع مبدأ الشراكة المتكافئة بين الدول الحليفة، مؤكدًا أن هذا السلوك يحول العلاقة من تحالف استراتيجي إلى علاقة تبعية تضر بسيادة إسرائيل نفسها.

وعلى صعيد القانون الجنائي الدولي، انتقد مهران محاولة ترامب التأثير على مجرى العدالة، مؤكدًا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يتطلب أن تأخذ العدالة مجراها بغض النظر عن المنصب أو النفوذ السياسي، وأن أي تدخل خارجي لعرقلة المحاكمة يقوض هذا المبدأ الأساسي.

وحول التداعيات على النظام الدولي، حذر أستاذ الخبير الدولي من أن سلوك ترامب يرسل رسالة خطيرة مفادها أن القادة السياسيين يمكنهم الاستعانة بحلفائهم الأقوياء للهروب من العدالة، مما يشجع على الفساد ويقوض ثقة الشعوب في أنظمتها القضائية.

الولايات المتحدة سبق أن انتقدت دولًا أخرى لتدخلها في أنظمة العدالة لحلفائها

وأوضح الدكتور مهران أن ردود الفعل المتباينة داخل إسرائيل نفسها، حيث انتقد بعض المسؤولين تدخل ترامب واعتبروه انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية، تؤكد أن هذا السلوك يثير حساسيات داخلية ويضع إسرائيل في موقف محرج أمام شعبها والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالسوابق التاريخية، أشار استاذ القانون إلى أن الولايات المتحدة سبق أن انتقدت دولًا أخرى لتدخلها في أنظمة العدالة لحلفائها، مما يجعل موقف ترامب متناقضًا مع المبادئ التي تدعو إليها واشنطن في المحافل الدولية.

ضعف مصداقية أمريكا كراعية للديمقراطية وحكم القانون

وحذر الدكتور مهران من أن استمرار هذا النهج سيضعف مصداقية أمريكا كراعية للديمقراطية وحكم القانون، مؤكدًا أن القوى الأخرى ستستخدم هذه السابقة لتبرير تدخلاتها في أنظمة العدالة لحلفائها، مما يؤدي إلى تآكل النظام القانوني الدولي.

وفي ختام حديثه أكد أستاذ القانون الدولي، على أن العدالة يجب أن تكون فوق الاعتبارات السياسية، مؤكدًا أن قبول المجتمع الدولي لهذا التدخل سيفتح الباب أمام انتهاكات أوسع لمبادئ العدالة والسيادة في جميع أنحاء العالم.

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