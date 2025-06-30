الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يحدد موعد عودة تدريبات الأهلي استعدادا للموسم الجديد

ريبيرو
ريبيرو

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو يوم 13 يوليو المقبل موعدا لعودة تدريبات الفريق وانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد الذي يتخلله خوض معسكر خارجي في اسبانيا ينطلق يوم ١٨ من الشهر ذاته. 

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التجديد لمديري المقرات والإدارات المختلفة وكذلك بحث التقرير الخاص بالنشاط الرياضي واعتماد أسماء المدربين في النشاط والعديد من الملفات الأخرى. 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

كلام نهائي، الأهلي يحسم مصير عمر كمال عبد الواحد

الأهلي يغلق ملف المفاوضات مع لاعب المصري

مجلس الأهلي يجتمع اليوم، تعرف على التفاصيل

الأهلي يواجه أزمة جديدة في ملف الصفقات.. تعرف عليها

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

مسيرة أسد الحملاوي المرشح لتدعيم هجوم الأهلي

قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

جلسة مرتقبة بين الأهلي وسيراميكا لحسم صفقة هاني وشكري

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية