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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

فيلم هيبتا 2، فيتو
فيلم هيبتا 2، فيتو

انتهى أبطال فيلم “هيبتا 2” من تصوير أحداث ومشاهد العمل، حيث من المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة. 

فيلم هيبتا 2 

وفيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" دراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نهى أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وهو جزء ثاني منفصل عن الجزء الأول للعمل.

أبطال فيلم هيبتا 2 

 ويضم فريق العمل كل من: منة شلبي، وكريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك.

فيلم هيبتا الجزء الأول 

جدير بالذكر أن فيلم هيبتا الجزء الأول عُرض عام 2016، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

وشارك في بطولة هيبتا الجزء الأول مجموعة من أبرز الفنانين منهم: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.

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