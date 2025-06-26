عرض "حذاء مثقوب تحت المطر" على مسرح السامر (صور)

استقبل مسرح السامر بالعجوزة، عرض "حذاء مثقوب تحت المطر"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض حذاء مثقوب تحت المطر

العرض لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، عن نص "المسخ" لفرانز كافكا، إعداد محمد السوري، وإخراج سامح الحضري، وتنتمي فكرته إلى مسرح العبث.

وتدور الأحداث حول شاب يدعى "سامسا"، العائل الوحيد لأسرته، ويعمل في شركة لتسلية الأطفال، ويواجه ضغوطا حياتية متزايدة بسبب كثرة الأعباء، لا سيما بعدما يتحمل مسئولية رعاية أسرته إثر إصابة والده بأزمة نفسية.

فريق مسرحية حذاء مثقوب تحت المطر

"حذاء مثقوب تحت المطر" تمثيل: أحمد علاء علي، شريف غانم، ريهام عبد الرازق، آلاء وهبة، أحمد عبد الوهاب، أحمد إبراهيم، أحمد حامد، محمد عمرو، محمد حسام، محمود إسماعيل، نور يونس، مريم حسن، آلاء سامي، أشرف جابر، أماني عفيفي، بيتر رضا، أحمد نبيل، إسلام سامي، أحمد حمدي، محمد تامر، وعمرو عادل.

أشعار محمد إبراهيم، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم ديكور وملابس وماسكات د.أحمد بركات، استعراضات محمد صلاح، تصميم إضاءة جاسر الفرن، غناء منى جمال، فيديو مابينج حسن جمال، مخرج مساعد دينا عبد الغنى، ومحمد عبد المولى، ومخرج منفذ تامر عبد الوهاب.



وشهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

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