أزمات القلعة البيضاء تجد طريقها للحل.. شيكابالا يحدد مصيره بنفسه والإدارة لن تجبره على الاعتزال.. ناصر منسي مستمر في صفوف الفريق.. إعارة أيمن عبد العزيز موسما.. لا تفريط في الونش

يبدو أن القلعة البيضاء ستعرف أخيرا طريقها للاستقرار والهدوء بعد فترة طويلة من الغليان والتقلبات، حيث تتجه الأزمات نحو الحل.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” هو من سيحسم قرار اعتزاله سواء بنهاية الموسم الحالي أو بعد الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الإدارة تحترم رغبة اللاعب بالكامل ولن تتدخل في قراره.

وأوضح المصدر أن النادي يُعد خطة مستقبلية للاستفادة من شيكابالا بعد الاعتزال، سواء في منصب إداري أو فني وفقًا لرغبته.

وأضاف المصدر: “شيكابالا قيمة كبيرة داخل الزمالك، وإذا قرر الاعتزال حاليًا فسيُعرض عليه منصب داخل النادي، أو يُمنح الحرية لاختيار الدور الذي يراه مناسبًا له”.

وأكد أن النجم المخضرم لم يبلغ الإدارة بقراره حتى الآن، وأن الأمر يظل معلقًا لحين حسم اللاعب لمصيره بنفسه.

كما نفى المصدر بشكل قاطع ما تردد عن مطالبة المدير الرياضي الجديد جون إدوارد برحيل شيكابالا، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكد أن العلاقة بين اللاعب والإدارة جيدة، وأن الحديث عن إجباره على الرحيل لا يمت للواقع بصلة.

ناصر منسي باقٍ في الزمالك.. ولا صحة لعروض الاحتراف

وفي سياق متصل، نفى مصدر داخل القلعة البيضاء الشائعات المتداولة بشأن وجود عروض احتراف من السعودية للمهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب مستمر في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن ناصر منسي يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، وأن النادي لا يفكر في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن كافة القرارات الخاصة بفريق الكرة يتخذها المدير الرياضي جون إدوارد، لكنه لم يناقش فكرة التخلي عن اللاعب.

اتجاه لإعارة أيمن أمير عبد العزيز لاكتساب الخبرات

من ناحية أخرى، يدرس مسؤولو نادي الزمالك إعارة المهاجم الشاب أيمن أمير عبد العزيز، الذي تم تصعيده مؤخرًا إلى الفريق الأول، وذلك لمدة موسم من أجل منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات اللازمة للعودة مستقبلًا بقوة.

الإدارة ترى أن اللاعب يمتلك إمكانيات واعدة، لكن من الأفضل له المشاركة بشكل منتظم مع فريق آخر لاكتساب حساسية المباريات، وهو ما سيُفيد مستواه الفني على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن يتم حسم وجهة الإعارة خلال الأسابيع المقبلة بعد دراسة العروض المحلية.

الزمالك: لا عروض لرحيل الونش.. واللاعب مستمر

وفيما يخص ملف المدافع الدولي محمود حمدي الونش، أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيله خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الونش جدد تعاقده مؤخرًا مع الزمالك، وأنه مستمر مع الفريق ولا توجد نية للتفريط فيه.

وأضاف أن النادي يتمسك باللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، وأن الحديث عن إمكانية رحيله لا أساس له من الصحة.

واعتبر المصدر أن استقرار العناصر الأساسية ضروري في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل خطة النادي لإعادة بناء الفريق والمنافسة على البطولات.

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