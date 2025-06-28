السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

حبس 3 عاطلين هتكوا عرض طفل ببولاق الدكرور

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عاطلين هتكوا عرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بمنطقة بولاق الدكرور

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وعرض الضحية علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصاباته.

 

القبض علي المتهمين ببولاق الدكرور 

 

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، إخطارا من مفتش المباحث العقيد محمد الصغير، يفيد بحضور حارس عقار بصحبة نجله المصاب بسحجات وكدمات، وأبلغ بتعدي 3 شباب عاطلين على نجله جنسيا.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتمكن الرائدان علي باسل ومحمود الدالي، معاونا مباحث القسم، من القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة. 

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بولاق الدكرور الجيزة تهمة هتك العرض

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